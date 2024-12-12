Под Волгоградом с ветрянкой госпитализировали 19 детей из интерната

В начале декабря следователи регионального следственного управления СК РФ начали проверку после смерти двоих воспитанников интерната. Дети поступили в больницу с ветрянкой. При этом они страдали серьезными хроническими заболеваниями, в том числе ДЦП. В учреждении был введен карантин.