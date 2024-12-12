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Под Волгоградом с ветрянкой госпитализировали 19 детей из интерната

ВОЛГОГРАД, 12 декабря. /ТАСС/. Госпитализация понадобилась 19 заболевшим ветряной оспой воспитанникам детского психоневрологического интерната «Солнечный дом» в городе Петров Вал, сообщила ТАСС заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по региону Ирина Климина.

Источник: Freepik

В начале декабря следователи регионального следственного управления СК РФ начали проверку после смерти двоих воспитанников интерната. Дети поступили в больницу с ветрянкой. При этом они страдали серьезными хроническими заболеваниями, в том числе ДЦП. В учреждении был введен карантин.

«В период с 6 ноября по 11 декабря в “Детском психоневрологическом интернате “Солнечный Дом” среди получателей социальных услуг зарегистрировано 19 случаев заболеваний ветряной оспой, все заболевшие госпитализированы”, — сказала Климина.