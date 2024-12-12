Силовики задержали омского вице-губернатора

Денис Цуканов был назначен зампредседателя правительства, министром цифрового развития Омской области в июле 2023 года. До этого занимал должность зампредседателя правительства и руководителя аппарата ДНР. С 2014 по 2022 год был заместителем директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России.