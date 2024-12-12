Силовики задержали омского вице-губернатора

В Омске задержали зампредседателя регионального правительства, министра цифрового развития и связи региона Дениса Цуканова, сообщаю источники местсного портала «Город55» и «РБК Омск».
Как пишет «Город55», высокопоставленного чиновника уже отправили в столицу, где против него возбудили уголовное дело. Преамбулу дела источники не раскрыли.
Денис Цуканов был назначен зампредседателя правительства, министром цифрового развития Омской области в июле 2023 года. До этого занимал должность зампредседателя правительства и руководителя аппарата ДНР. С 2014 по 2022 год был заместителем директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России.
В пресс-службе губернатора Омской области РБК рекомендовали обратиться в правоохранительные органы. РБК обратился за комментарием в Следственный комитет России.
Ранее в июне в Омске задержали бывшего вице-губернатора и зампреда горсовета Владимира Куприянова, занимавшего эту должность с 2018 года. В мае он был отправлен в отставку главой региона Виталием Хоценко. Причины такого решения губернатор не уточнял.
Впоследствии СК сообщил, что Куприянова подозревают в получении крупной взятки от «ранее знакомого ему лица» за общее покровительство и попустительство по службе. ТАСС связывал дело Куприянова с периодом работы в команде экс-губернатора Александра Буркова в 2020—2021 годах.