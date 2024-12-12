В больнице Уфы умер сварщик, на котором загорелась одежда

В Уфе умер пострадавший на производстве сварщик. Напомним, 35-летний мужчина получил тяжелые ожоги во время сварочных работ. Из-за иск на газосварщике вспыхнула спецовка, которую смогли потушить лишь через время.
С жуткими травмами уфимца доставили в больницу № 18, однако спасти его не удалось. У пациента было слишком большое поражение кожного покрова.
По факту произошедшего республиканская Гострудинспекция начала разбирательство.
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