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В больнице Уфы умер сварщик, на котором загорелась одежда

В Уфе сварщик, получивший жуткие ожоги, скончался.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе умер пострадавший на производстве сварщик. Напомним, 35-летний мужчина получил тяжелые ожоги во время сварочных работ. Из-за иск на газосварщике вспыхнула спецовка, которую смогли потушить лишь через время.

С жуткими травмами уфимца доставили в больницу № 18, однако спасти его не удалось. У пациента было слишком большое поражение кожного покрова.

По факту произошедшего республиканская Гострудинспекция начала разбирательство.

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