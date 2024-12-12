Четверо москвичей задержаны по делу о незаконной банковской деятельности

Она уточнила, что оборот нелегального бизнеса составил более 1,5 миллиарда рублей, а доход участников группы превысил 300 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. Фигурантам уже предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, резюмировала Волк.