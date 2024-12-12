«Еда вкусная, ничего не предвещало беды»: суд выслушал отравившихся работников «Нэфиса»

По словам большинства потерпевших, в тот злополучный день они питались исключительно в столовой предприятия, никаких других мест общественного питания не посещали. По их словам, еда имела обычный вкус, и ничто не предвещало беды. Однако ближе к ночи у многих поднялась высокая температура, началась сильная рвота.