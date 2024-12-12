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Главу Еланского района Дмитрия Литвинова поместили в СИЗО

Сегодня, 12 декабря, по ходатайству следствия суд избрал меру пресечения главе Еланского района Волгоградской области Дмитрию Литвинову.

Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, Литвинов по решению Еланского районного суда заключен под стражу на два месяца — до 11 февраля.

Напомним, что о задержании главы Еланского района стало известно 11 декабря. Чиновника подозревают в получении взятки. Telegram-каналы накануне распространили видео, где Литвинова в наручниках ведут от местной прокуратуры в автозак.

Это уже второй руководитель в Еланском районе, которого задерживают за коррупционное преступление. Так, 6 апреля 2024 года был арестован глава Елани Александр Гугучкин. Примечательно, что до сих пор в открытом доступе нет никакой информации о том, в чем конкретно подозревают Гугучкина.