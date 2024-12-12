Главу Еланского района Дмитрия Литвинова поместили в СИЗО

Это уже второй руководитель в Еланском районе, которого задерживают за коррупционное преступление. Так, 6 апреля 2024 года был арестован глава Елани Александр Гугучкин. Примечательно, что до сих пор в открытом доступе нет никакой информации о том, в чем конкретно подозревают Гугучкина.