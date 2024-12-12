В Ростовской области поймали браконьеров с уловом на 2,5 млн рублей

В Ростовской области задержали пятерых нарушителей с незаконным уловом на сумму свыше 2,5 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по региону.
Подозреваемых заметили на окраине Таганрога. Во время обыска были изъяли запрещенные сети (около 100 метров) и выловленную рыбу, в том числе стерлядь и русского осетра.
— Все было изъято. Документируются признаки преступления в рамках статьи 258.1 УК РФ («Незаконные добыча и оборот особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ»), — прокомментировали в пресс-службе ПУ ФСБ России по Ростовской области.
Напомним, ранее в Таганроге нашли тонны контрафактной рыбы.