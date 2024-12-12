С начала осени на водоемах Пермского края утонули 22 человека

Жителям Прикамья напоминают, что лед на водоемах только начал формироваться. Однако из-за температурных качелей он еще непрочный и слишком хрупкий. Поэтому не следует выходить на лед в период его становления, особенно в темное время суток. В минтербезе также напоминают, что за выход на лед в запрещенных местах грозит штраф от двух до четырех тысяч рублей.