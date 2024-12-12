Сан-Хосе
+12°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С начала осени на водоемах Пермского края утонули 22 человека

Всего в осенне-зимний период произошло 24 происшествия на водных объектах.

Источник: Комсомольская правда

По данным краевого управления МЧС, с 1 сентября по 10 декабря 2024 года в Пермском крае произошло 24 происшествия на водных объектах. Тогда как за аналогичный период прошлого года — 17. Всего в этом году на водоемах Прикамья погибло 22 человека, из них два ребенка, в прошлом году утонуло 16 человек.

Первый заместитель министра территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданова отметил, с начала осенне-зимнего сезона зарегистрировано семь происшествий на воде, связанных с выходом на тонкий лед. Последний такой случай произошел 8 декабря напротив микрорайона Голованово на акватории реки Чусовая. Под лед провалились и утонули два рыбака. Несмотря на то, что на место сразу же выехали спасатели, спасти людей не удалось.

Жителям Прикамья напоминают, что лед на водоемах только начал формироваться. Однако из-за температурных качелей он еще непрочный и слишком хрупкий. Поэтому не следует выходить на лед в период его становления, особенно в темное время суток. В минтербезе также напоминают, что за выход на лед в запрещенных местах грозит штраф от двух до четырех тысяч рублей.

МЧС