В шахте «Ново-Кальинская» рабочий погиб при обрушении пород, еще один пострадал

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что в результате происшествия погиб 25-летний горнорабочий очистного забоя. Его самочувствие ухудшилось при подъеме из шахты и он погиб, несмотря на проведенную реанимацию. Шахта продолжает работать в штатном режиме, работа приостановлена на участке обрушения.