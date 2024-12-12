В Казани подросток затушил Вечный огонь снегом

Известно, что несовершеннолетний бросил в Вечный огонь ком снега, в результате чего пламя потухло.
Возбуждено уголовное дело об осквернении символов воинской славы России. Сейчас следствие выясняет обстоятельства произошедшего.
В Казани 16-летний подросток затушил Вечный огонь в Мемориальном Парке Победы. Об этом сообщает СУ Следкома России по РТ.
Известно, что несовершеннолетний бросил в Вечный огонь ком снега, в результате чего пламя потухло.
Возбуждено уголовное дело об осквернении символов воинской славы России. Сейчас следствие выясняет обстоятельства произошедшего.