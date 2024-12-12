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Около 2 тысяч боеприпасов пытались провезти в Москву через Кубань

Житель Московской области и Крыма хотели незаконно перевезти патронов, гранатомёты и автоматы. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Источник: соцсети

В Староминском районе сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями уголовного розыска краевого управления полиции остановили транспортное средство, которым управлял 49-летний мужчина из Московской области. В салоне автомобиля вместе с ним находился 29-летний житель Крыма. В ходе осмотра транспортного средства в салоне и в багажном отделении было обнаружено большое количество оружия и боеприпасов.

— Следственным подразделением ОМВД России по Староминскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 222.1 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.