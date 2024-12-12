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Двухлетней девочке зажевало руку эскалатором в метро Петербурга

Девочку экстренно госпитализировали в клинику Педиатрического университета.

На станции метро «Ломоносовская» в Петербурге двухлетняя девочка травмировала руку. Ребёнку зажало пальцы руки движущимся механизмом.

Как пишет «Mash на Мойке», мать с дочерью поднимались на эскалаторе около 8:00. Пальцы малышки оказались между ступенями эскалатора. Девочку экстренно госпитализировали в клинику Педиатрического университета.

Медики диагностировали загрязнённые рваные раны указательного и среднего пальцев левой кисти. Кожный покров был сорван на всех поверхностях пальцев. Врачи обработали раны и наложили мазевые повязки. В данный момент девочка проходит лечение в отделении микрохирургии.

Похожий случай произошёл в октябре: мальчик поднимался с папой по эскалатору. Ему зажевало руку, и он чуть было не лишился пальцев. Однако врачи экстренно провели операцию и спасли руку ребёнку.

метро
несчастный случай