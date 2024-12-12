В Красноярске арестовали имущество директора компании «Доринвестстрой» стоимостью более 144 миллионов рублей

В Красноярске арестовали имущество директора строительной фирмы «Доринвестстрой» стоимостью более 144 миллионов рублей. Об этом сообщили в краевой прокуратуре. По версии следствия, в октябре 2024 года в офисе руководителя проводились оперативно-розыскные мероприятия. Понимая, что его застанут врасплох за мошенничество при исполнении муниципального контракта, он предложил сотруднику ФСБ взятку. «Сделка» состоялась, только полицейские были в курсе происходящего.