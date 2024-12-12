Следком установил всех участниц избиения школьницы в Крыму

«Установлено, что 29 ноября текущего года после завершения учебного процесса на городском пляже в ходе конфликта, возникшего из-за юноши, три девочки в возрасте 13 лет причинили телесные повреждения 15-летней знакомой. Одна из школьниц, наносивших побои, состоит на учете в органах профилактики», — сообщили в ведомстве.