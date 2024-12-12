Следком установил всех участниц избиения школьницы в Крыму

Накануне в соцсетях появилось видео, на котором школьники на пляже в Щелкино избили несовершеннолетнюю. По данным СК, после этого родители подростков пытались принять меры для избежания их детьми ответственности за совершенный противоправный поступок. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту хулиганства.
«Установлено, что 29 ноября текущего года после завершения учебного процесса на городском пляже в ходе конфликта, возникшего из-за юноши, три девочки в возрасте 13 лет причинили телесные повреждения 15-летней знакомой. Одна из школьниц, наносивших побои, состоит на учете в органах профилактики», — сообщили в ведомстве.
Следователи в присутствии законных представителей опросили потерпевшую, а также участвовавших в ее избиении школьниц, родителей несовершеннолетних и свидетелей.
Следствие назначило судебно-медицинскую экспертизу с целью установления тяжести причиненных девочке травм.
«В рамках уголовного дела будут изучены иные аналогичные видеозаписи, появившиеся в социальных сетях после огласки данного факта. Всем им, а также работе сотрудников органов профилактики, будет дана тщательная правовая оценка», — добавили в ведомстве.
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