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Прохожий вызвал милицию на молодого человека со свертками у жилого дома

Минчанин увидел мужчину со свертками у жилого дома и вызвал на него милицию.

Источник: Комсомольская правда

В Минске бдительный прохожий увидел подозрительного молодого человека со свертками и вызвал милицию. Подробности рассказали в телеграм-канале ГУВД Мингорисполкома.

Так, минчанин увидел, как молодой человека раскладывает подозрительные свертки вблизи жилого дома, и позвонил в милицию. По вызову прохожего прибыл наряд патрульно-постовой службы милиции и отдела ГАИ. Правоохранители по приметам задержали подозреваемого, который оказался наркозакладчиком.

Выяснилось, что 20-летний минчанин примерно месяц работает на наркошоп. Фигурант забирал крупные партии наркотика, фасовал его на мелкие дозы, а затем оставлял в разных точках столицы. Дома у злоумышленника в тайниках обнаружили более 80 граммов особо опасного наркотика.

Минчанин нигде не работает и ранее судим не был. Теперь его привлекут к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.

Еще минчанин попал в милицию из-за $5000, подаренных польской бабушкой жены.