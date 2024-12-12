Прохожий вызвал милицию на молодого человека со свертками у жилого дома

Выяснилось, что 20-летний минчанин примерно месяц работает на наркошоп. Фигурант забирал крупные партии наркотика, фасовал его на мелкие дозы, а затем оставлял в разных точках столицы. Дома у злоумышленника в тайниках обнаружили более 80 граммов особо опасного наркотика.