Прохожий вызвал милицию на молодого человека со свертками у жилого дома

В Минске бдительный прохожий увидел подозрительного молодого человека со свертками и вызвал милицию. Подробности рассказали в телеграм-канале ГУВД Мингорисполкома.
Так, минчанин увидел, как молодой человека раскладывает подозрительные свертки вблизи жилого дома, и позвонил в милицию. По вызову прохожего прибыл наряд патрульно-постовой службы милиции и отдела ГАИ. Правоохранители по приметам задержали подозреваемого, который оказался наркозакладчиком.
Выяснилось, что 20-летний минчанин примерно месяц работает на наркошоп. Фигурант забирал крупные партии наркотика, фасовал его на мелкие дозы, а затем оставлял в разных точках столицы. Дома у злоумышленника в тайниках обнаружили более 80 граммов особо опасного наркотика.
Минчанин нигде не работает и ранее судим не был. Теперь его привлекут к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.
Еще минчанин попал в милицию из-за $5000, подаренных польской бабушкой жены.