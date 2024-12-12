Задержан министр цифрового развития Омской области Цуканов

ОМСК, 12 дек — РИА Новости. Вице-губернатора Омской области, министра цифрового развития и связи региона Дениса Цуканова задержали в Омске, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
«Цуканов задержан в Омске. Но задерживали не мы, этим вопросом занимались московские ведомства. Местные и региональные к задержанию отношения не имеют», — сказал собеседник агентства.
Причина задержания пока также не ясна.
В пресс-службе губернатора Омской области факт задержания Цуканова не опровергли, посоветовав обратиться за информацией к правоохранителям.
Цуканов ранее работал с губернатором Омской области Виталием Хоценко в Донецке. Свой пост он занял в 2023 году.