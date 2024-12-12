Сан-Хосе
+12°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женщина умерла от бешенства после укуса лисы в Волгоградской области

Жительница Михайловки Волгоградской области умерла после укуса больной бешенством лисы. Об этом 12 декабря сообщили в региональном комитете здравоохранения.

Источник: Freepik

В ведомстве отметили, что случай заболевания бешенством у 44-летней женщины был установлен в ноябре 2024 года.

«Пострадавшая не обращалась за экстренной профилактикой, обращение зафиксировано с началом симптоматики гидрофобии», — цитируют заявление комитета здравоохранения «РИА Новости».

В комитете здравоохранения Волгоградской области отметили, что это первый летальный случай за год.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, с начала года в медицинские учреждения после укусов животных обратились 10,5 тыс. человек, что на 28% превышает среднемноголетний уровень обращений.

В октябре в 18 регионах России были выявлены случаи бешенства животных. В сентябре зараженных животных выявили в 21 регионе.