Женщина умерла от бешенства после укуса лисы в Волгоградской области

В ведомстве отметили, что случай заболевания бешенством у 44-летней женщины был установлен в ноябре 2024 года.
«Пострадавшая не обращалась за экстренной профилактикой, обращение зафиксировано с началом симптоматики гидрофобии», — цитируют заявление комитета здравоохранения «РИА Новости».
В комитете здравоохранения Волгоградской области отметили, что это первый летальный случай за год.
По данным регионального управления Роспотребнадзора, с начала года в медицинские учреждения после укусов животных обратились 10,5 тыс. человек, что на 28% превышает среднемноголетний уровень обращений.
В октябре в 18 регионах России были выявлены случаи бешенства животных. В сентябре зараженных животных выявили в 21 регионе.