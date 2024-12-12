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Al Hadath: в Дамаске освободили пропавшего в Сирии в 2012 году американца

БЕЙРУТ, 12 декабря. /ТАСС/. Источник в переходном правительстве в Дамаске сообщил об освобождении из тюрьмы американского гражданина, который исчез на территории Сирии в 2012 году.

Источник: РИА "Новости"

В заявлении, переданном телеканалом Al Hadath, говорится, что американец по имени Трэвис был обнаружен в тюрьме «Эз-Зиабия» на южной окраине Дамаска. Один из сирийских журналистов подтвердил, что его самочувствие оценивается как удовлетворительное.

Ранее было объявлено о том, что в «Эз-Зиабии» обнаружили американского репортера Остина Тайса, исчезнувшего в Сирии в 2012 году. Вашингтон обвинял власти арабской страны в похищении этого 30-летнего журналиста и еще нескольких граждан США. В Дамаске отвергали эти обвинения и утверждали, что американская администрация сама поощряла своих граждан к незаконному проникновению в Сирию и контактам с антиправительственными вооруженными формированиями.

9 декабря руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что спецпосланник президента США по делам заложников Роджер Карстенс находится в Бейруте в рамках «интенсивных усилий» американского правительства по поиску Тайса, который пребывает в Сирии, и возвращению его на родину.

Журналист готовил репортажи из арабской республики для нескольких американских изданий, включая газеты The Washington Post и The Wall Street Journal. Тайс, который ранее служил в Корпусе морской пехоты США, пропал из вида в 2012 году. По одной из версий, он был задержан сирийскими властями на юге Дамаска по подозрению в связях с ЦРУ.