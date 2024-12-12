Al Hadath: в Дамаске освободили пропавшего в Сирии в 2012 году американца

Ранее было объявлено о том, что в «Эз-Зиабии» обнаружили американского репортера Остина Тайса, исчезнувшего в Сирии в 2012 году. Вашингтон обвинял власти арабской страны в похищении этого 30-летнего журналиста и еще нескольких граждан США. В Дамаске отвергали эти обвинения и утверждали, что американская администрация сама поощряла своих граждан к незаконному проникновению в Сирию и контактам с антиправительственными вооруженными формированиями.