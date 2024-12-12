Жителя Сургута подозревают в жестоком убийстве собаки: подробности дела

Утром 8 декабря 2024 года пес исчез. Его тело хозяева обнаружили затем в сугробе. Действия подозреваемого попали на камеры видеонаблюдения. Пса отвезли к ветеринарам, но спасти его не удалось. Зато в полицию обратились уже хозяева животного. Как оказалось, подозреваемый нанес псу не менее 17 ударов лопатой.