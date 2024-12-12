Жителя Сургута подозревают в жестоком убийстве собаки: подробности дела

Житель Сургута, которого заподозрили в убийстве собаки по кличке Турбо, стал фигурантом уголовного дела. Подробности о происшествии приводит «Югра-ТВ».
По информации местной прессы, 8 декабря 2024 года мужчина мог жестоко расправиться с животным, избив его лопатой. Пес по кличке Турбо жил на местной станции технического обслуживания автомобилей. 31 января 2024 года его подобрали владельцы СТО маленьким щенком.
Местные жители отзываются о погибшем животном хорошо. По их словам, пес играл с детьми, отличался ласковым и добрым нравом. Однако 30 ноября 2024 года на хозяев СТО написали заявление в полицию, будто бы Турбо напал на ребенка.
Хозяева собаки рассказали, что написавший на них заявление мужчина угрожал расправиться с животным. При этом в правоохранительных органах сообщили об отсутствии фактов обращения пострадавшей стороны в медицинское учреждение. Иными словами, телесных повреждений ребенку собака не нанесла, его одежда тоже не была порвана.
Утром 8 декабря 2024 года пес исчез. Его тело хозяева обнаружили затем в сугробе. Действия подозреваемого попали на камеры видеонаблюдения. Пса отвезли к ветеринарам, но спасти его не удалось. Зато в полицию обратились уже хозяева животного. Как оказалось, подозреваемый нанес псу не менее 17 ударов лопатой.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 245 — жестокое обращение с животными. За совершение данного преступления предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы.
И получить реальный срок вполне возможно. Так, за печально известное убийство кота в Северодвинске осужденные получили 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима и 3,2 года колонии-поселения.