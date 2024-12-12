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Уфимский врач объяснила, всегда ли женщинам необходимо носить бюстгальтер

Врач из Уфы рассказала, обязательно ли женщинам носить бюстгальтер.

Источник: Комсомольская правда

Бюстгальтер не влияет ни на форму груди, ни на ее размер. Об этом заявила терапевт, нутрициолог и диетолог из Уфы Арина Мамина. По ее словам, девушки и женщины могут отказаться от постоянного ношения лифчика, если оно того хотят, ведь грудь поддерживается мышцами и связками.

В беседе с UfacityNews.ru медик пояснила, что бюстгальтер будет полезен женщинам с большой грудью. Так он может предотвратить боли в спине, шее и плечах, а также помочь в поддержании формы груди.

Мамина отметила, что лифчик обязательно нужно подбирать по индивидуальным параметрам, а при постоянном дискомфорте, возникающем при ношении нижнего белья, стоит обратиться к врачу.

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