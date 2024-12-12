В Самаре начали судить экс-руководителей нескольких бюро медико-социальной экспертизы

Напомним, ранее предъявили обвинение руководителям бюро медико-социальной экспертизы № 5, 10 и 16 ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы Самарской области». Им вменяли получение взятки, дачу взятки, посредничестве во взяточничестве, служебный подлог и мошенничество при получении выплат. По версии следствия, с 2018 по 2022 г. обвиняемые, сговорившись с другими должностными лицами учреждения, получали от 20 до 200 тыс. руб. за установление фиктивной инвалидности, в том числе повторно, восьми людям. В официальные документы о результатах экспертизы вносили ложные сведения о заболеваниях, необходимых оформления необходимой группы инвалидности. Кроме того, руководительницу БМСЭ № 5 обвиняют в предоставлении недостоверных сведений получении инвалидности ей самой и супругом. В результате женщина незаконно получила из бюджета 670 тыс. рублей.