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В Волгоградской области произошло тройное ДТП

Инцидент, участниками которого стали сразу три машины, случился в Волжском накануне.

Как сообщает областное ГУ МВД, утром 11 декабря на пр. Ленина рядом с домом № 22 столкнулись автомобили «Хендэ Солярис», «Грейт Вол» и ВАЗ-2104.

Вследствие ДТП водителю «Хендэ» понадобилась помощь врачей. Пострадавшую доставили в медучреждение.