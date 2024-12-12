В Волгоградской области произошло тройное ДТП

Как сообщает областное ГУ МВД, утром 11 декабря на пр. Ленина рядом с домом № 22 столкнулись автомобили «Хендэ Солярис», «Грейт Вол» и ВАЗ-2104.
Вследствие ДТП водителю «Хендэ» понадобилась помощь врачей. Пострадавшую доставили в медучреждение.
Инцидент, участниками которого стали сразу три машины, случился в Волжском накануне.
Как сообщает областное ГУ МВД, утром 11 декабря на пр. Ленина рядом с домом № 22 столкнулись автомобили «Хендэ Солярис», «Грейт Вол» и ВАЗ-2104.
Вследствие ДТП водителю «Хендэ» понадобилась помощь врачей. Пострадавшую доставили в медучреждение.