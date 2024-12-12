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В стерлитамакской школе подросток кулаками вымогал у сверстника деньги

В одной из школ Башкирии школьник вымогал у сверстника деньги кулаками.

Источник: Комсомольская правда

В школе Стерлитамака выявили факт буллинга. Старшеклассник в одном из классов избил и вымогал деньги у сверстника. Случай физического насилия попал на видео.

Кадры, на которых подросток бьет по лицу ровесника, выложил юрист Дмитрий Черкасов. Хулиган требует у своей жертвы 15 тысяч рублей и оскорбляет его, а затем наносит несколько сильных пощечин. Все это происходит на глазах других детей, которые никак не вмешиваются в конфликт.

По информации пресс-службы прокуратуры Башкирии, надзорное ведомство Стерлитамака организовало проверку, а также выясняет, был ли факт вымогательства.

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