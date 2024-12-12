В стерлитамакской школе подросток кулаками вымогал у сверстника деньги

Кадры, на которых подросток бьет по лицу ровесника, выложил юрист Дмитрий Черкасов. Хулиган требует у своей жертвы 15 тысяч рублей и оскорбляет его, а затем наносит несколько сильных пощечин. Все это происходит на глазах других детей, которые никак не вмешиваются в конфликт.