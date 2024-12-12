В Пермском крае осудят водителя грузовика, сбежавшего после аварии с поездом

Авария с грузовым автомобилем и поездом произошла на перегоне станций Усть-Тискос — Европейская 2 августа. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что водитель автомобиля ЗИЛ выехал на железнодорожные пути, пытаясь пересечь их в неположенном месте. В этот момент в него врезался поезд «Новый Уренгой — Москва».