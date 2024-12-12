В Пермском крае осудят водителя грузовика, сбежавшего после аварии с поездом

Водитель грузовика ЗИЛ, сбежавший после аварии с поездом в Пермском крае, предстанет перед судом, сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Авария с грузовым автомобилем и поездом произошла на перегоне станций Усть-Тискос — Европейская 2 августа. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что водитель автомобиля ЗИЛ выехал на железнодорожные пути, пытаясь пересечь их в неположенном месте. В этот момент в него врезался поезд «Новый Уренгой — Москва».
На опубликованных фотографиях с места ДТП было видно, что от удара поезда машина оказалась сильно разбита. Сам водитель сбежал после аварии. Вечером его обнаружили у себя дома.
Как рассказала 12 декабря Уральская транспортная прокуратура, в отношении 62-летнего водителя было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Повреждение чужого имущества в крупном размере, совершённое путём неосторожного обращения с иным источником повышенной опасности».
Сейчас уголовное дело направлено для рассмотрения в суд вместе с обвинительным заключением.