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Двоих мужчин в Ростовской области осудили за мошенничество на 3,7 млн рублей

В Ростовской области двоих мужчин осудили за мошенничество, связанное с уголовным делом.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области двух мужчин осудили за мошенничество на 3,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по донскому региону.

По данным ведомства, предварительно, злоумышленники взяли деньги от жителя Дона, просившего, чтобы в его отношении не заводили уголовное дело из-за сбыта табачного контрафакта.

— Изначально подсудимых подозревали в посредничестве во взяточничестве, но потом дело переквалифицировали. В итоге мужчин осудили по статье «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Решение утвердили в Железнодорожном районном суде Ростова-на-Дону, — информирует пресс-служба УФСБ.

Подсудимые получили сроки в 3 года и 8 месяцев, а также в 3 года и 9 месяцев колонии общего режима. Отметим, приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.

Напомним, ранее другие мошенники пригласили жителя Ростовской области на флюорографию и списали 200 тысяч рублей.