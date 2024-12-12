Двоих мужчин в Ростовской области осудили за мошенничество на 3,7 млн рублей

В Ростовской области двух мужчин осудили за мошенничество на 3,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по донскому региону.
По данным ведомства, предварительно, злоумышленники взяли деньги от жителя Дона, просившего, чтобы в его отношении не заводили уголовное дело из-за сбыта табачного контрафакта.
— Изначально подсудимых подозревали в посредничестве во взяточничестве, но потом дело переквалифицировали. В итоге мужчин осудили по статье «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Решение утвердили в Железнодорожном районном суде Ростова-на-Дону, — информирует пресс-служба УФСБ.
Подсудимые получили сроки в 3 года и 8 месяцев, а также в 3 года и 9 месяцев колонии общего режима. Отметим, приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.
Напомним, ранее другие мошенники пригласили жителя Ростовской области на флюорографию и списали 200 тысяч рублей.