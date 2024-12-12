Две фуры и «Газель» столкнулись в снегопад на трассе М-5 в Самарской области

По предварительным данным полицейских, аварию спровоцировал водитель автомобиля Shacman. Он, двигаясь со стороны Москвы в направлении Самары, не выбрал безопасную скорость, из-за чего фуру занесло на дороге. Она оказалась на встречной полосе и столкнулась с «Газелью». Последнюю от удара отбросило на «КамАЗ».