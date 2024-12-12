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Две фуры и «Газель» столкнулись в снегопад на трассе М-5 в Самарской области

Фура, которую в снегопад занесло на встречку, спровоцировала серьезное ДТП под Сызранью.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

Днем в четверг, 12 декабря 2024 года, на 924 км трассы М-5 «Урал» в Сызранском районе произошло серьезное ДТП. Там примерно в 13:05 в снегопад столкнулись две фуры и грузовая «Газель». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, аварию спровоцировал водитель автомобиля Shacman. Он, двигаясь со стороны Москвы в направлении Самары, не выбрал безопасную скорость, из-за чего фуру занесло на дороге. Она оказалась на встречной полосе и столкнулась с «Газелью». Последнюю от удара отбросило на «КамАЗ».

В результате ДТП «Газель» оказалась зажата между двумя большегрузами. Кабину водителя сильно смяло, но тот, к счастью, не пострадал. Другие участники аварии тоже не получили серьезных травм. Сейчас полицейские продолжают выяснять все детали происшествия. Проводится проверка.