На Урале суд сократил срок киллеру из 90-х

Суд сократил тюремный срок киллеру из ОПГ «Герат-Урал» из Нижнего Тагила Игорю Лобанову. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
— Заслушав доводы апелляционного представления и жалоб, мнения сторон, суд изменил приговор, снизив Лобанову наказание до пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. В остальной части приговор оставлен без изменений, — рассказали в инстанции.
В августе 2024 года Лобанов был осужден на семь лет. В 1994 и 1995 году его осудили за два заказных убийства. По версии следствия, киллер решил выйти из группировки авторитета Владимира Малыгина и ушел в ОПГ «Герат-Урал». Лидер второй группировки согласился его принять за убийство Малыгина. После Лобанов расстрелял другого авторитета Юрия Смирнова.