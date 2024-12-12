На Урале суд сократил срок киллеру из 90-х

В августе 2024 года Лобанов был осужден на семь лет. В 1994 и 1995 году его осудили за два заказных убийства. По версии следствия, киллер решил выйти из группировки авторитета Владимира Малыгина и ушел в ОПГ «Герат-Урал». Лидер второй группировки согласился его принять за убийство Малыгина. После Лобанов расстрелял другого авторитета Юрия Смирнова.