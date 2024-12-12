Воронежского борца с оргпреступностью задержали за взятку

Сергея Ребенка задержали сотрудники управления ФСБ по Воронежской области. Официально его уголовное дело в Следственном комитете не комментировали. Знакомый с ситуацией источник рассказал «Ъ-Черноземье», что полицейскому вменяют получение 2 млн руб. от фигурантов уголовного дела об обналичивании денег за то, чтобы полицейский не выявил новый эпизод преступной деятельности. В УМВД после задержания Сергея Ребенка началась служебная проверка.