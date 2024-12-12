Сан-Хосе
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежского борца с оргпреступностью задержали за взятку

Начальника отдела по борьбе с преступлениями коррупционной направленности и подрыву экономических основ организованных групп и преступных сообществ управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области подполковника Сергея Ребенка заподозрили в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы).

По ходатайству регионального управления Следственного комитета России, он помещен под домашний арест.

Сергея Ребенка задержали сотрудники управления ФСБ по Воронежской области. Официально его уголовное дело в Следственном комитете не комментировали. Знакомый с ситуацией источник рассказал «Ъ-Черноземье», что полицейскому вменяют получение 2 млн руб. от фигурантов уголовного дела об обналичивании денег за то, чтобы полицейский не выявил новый эпизод преступной деятельности. В УМВД после задержания Сергея Ребенка началась служебная проверка.

Стоит отметить, что должность, на которой работает Ребенок, по сведениям собеседника «Ъ-Черноземье», ранее занимали нынешний начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции Руслан Володин и глава управления миграции Алексей Машин.