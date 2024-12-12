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В воронежском селе мужчина украл бутылку водки в магазине и сбежал

Желание выпить привело к уголовному делу.

Источник: Комсомольская правда

В селе Митрофановка Кантемировского района пьяный мужчина ограбил сетевой магазин. В полицию заявила 35-летняя директор торговой точки. Подробности рассказали в ГУ МВД Воронежской области 12 декабря.

Инцидент произошел 10 декабря. Мужчина пришел в магазин, взял бутылку водки и убежал, не оплатив товар. Участковые по записям с камер видеонаблюдения установили личность злоумышленника. Им оказался 40-летний местный житель, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков. Он признался, что выпил похищенное.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Ведется следствие.