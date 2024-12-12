В воронежском селе мужчина украл бутылку водки в магазине и сбежал

Инцидент произошел 10 декабря. Мужчина пришел в магазин, взял бутылку водки и убежал, не оплатив товар. Участковые по записям с камер видеонаблюдения установили личность злоумышленника. Им оказался 40-летний местный житель, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков. Он признался, что выпил похищенное.