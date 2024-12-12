В Нижнем Новгороде заподозрили мужчину в убийстве пенсионера пилой

Установлено, что подозреваемый и его жена некоторое время проживали вместе с потерпевшим. В сентябре в квартире пенсионера произошёл конфликт, в ходе которого рецидивист избил пожилого хозяина жилища и повредил ему ручной пилой артерию на шее. Чтобы скрыть преступление, злоумышленник спрятал тело в квартире, завернув в линолеум, и покинул Нижегородскую область. Все вскрылось, когда спустя три месяца родственники пришли навестить погибшего.