В Нижнем Новгороде заподозрили мужчину в убийстве пенсионера пилой

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 дек — РИА Новости. Нижегородские оперативники по горячим следам задержали рецидивиста, подозреваемого в убийстве пенсионера пилой, сообщает региональное управление МВД в Telegram-канале.
В полицию 11 декабря поступило сообщение от жителя Нижнего Новгорода о том, что он обнаружил тело своего 70-летнего дяди с признаками насильственной смерти в квартире пенсионера на проспекте Героев. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).
«По горячим следам установлена личность гражданина, причастного к преступлению. Сотрудники полиции выехали в служебную командировку во Владимирскую область, где задержали безработного, ранее неоднократно судимого за совершение преступлений против собственности и незаконный оборот наркотиков 33-летнего мужчину и доставили его в следственные органы», — говорится в сообщении.
Установлено, что подозреваемый и его жена некоторое время проживали вместе с потерпевшим. В сентябре в квартире пенсионера произошёл конфликт, в ходе которого рецидивист избил пожилого хозяина жилища и повредил ему ручной пилой артерию на шее. Чтобы скрыть преступление, злоумышленник спрятал тело в квартире, завернув в линолеум, и покинул Нижегородскую область. Все вскрылось, когда спустя три месяца родственники пришли навестить погибшего.