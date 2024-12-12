Памятник Салавату Юлаеву в Уфе все еще имеет шансы попасть на новую банкноту

Уфимский памятник Салавату Юлаеву занял четвертое место в голосовании за символ на 1000-рублевой купюре Банка России. Об этом рассказали в пресс-службе главного банка страны. Всего в выборе нового изображения на банкноте приняли участие 700 тысяч человек.
Большинство из них выбрали теплоход на подводных крыльях «Метеор». На втором — казанский Дворец земледельцев, на третьем — саратовский железнодорожный мост через Волгу.
Отмечается, что все они могут оказаться на купюре, если того захотят художники, они решат, какие объекты займут первый план, а остальные будут размещены на втором.
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