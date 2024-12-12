Суд в Аксае продлил арест подозреваемому в убийстве 8-летней девочки

Руслан Ш. проведет в СИЗО еще два месяца. Он будет под стражей до 17 февраля 2025 года.
Трагедия произошла 17 мая в станице Ольгинской Аксайского района. По версии следствия, мужчина обманом заставил школьницу сесть к нему в машину. Когда она оказалась в автомобиле, он вывез второклассницу за пределы населенного пункта и задушил. Тело ребенка обнаружили во время поисков в лесополосе.
Подозреваемого задержали в тот же день. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Когда завершится расследование уголовного дела, пока не ясно.