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Суд в Аксае продлил арест подозреваемому в убийстве 8-летней девочки

В Ростовской области суд продлил арест подозреваемому в убийстве 8-летней девочки.

Руслан Ш. проведет в СИЗО еще два месяца. Он будет под стражей до 17 февраля 2025 года.

Трагедия произошла 17 мая в станице Ольгинской Аксайского района. По версии следствия, мужчина обманом заставил школьницу сесть к нему в машину. Когда она оказалась в автомобиле, он вывез второклассницу за пределы населенного пункта и задушил. Тело ребенка обнаружили во время поисков в лесополосе.

Подозреваемого задержали в тот же день. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Когда завершится расследование уголовного дела, пока не ясно.