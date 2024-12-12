Суд в Самаре продлил арест фигурантам дела о покушении на депутата Госдумы

По данным следствия, вечером 18 июля двое уроженцев Узбекистана и Таджикистана, а также 16-летний самарец, находясь на улице в Промышленном районе Самары, вели себя вызывающе и грубо нарушали общественный порядок. Когда депутат ГосдумыМихаил Матвеев и его водитель попытались пресечь противоправные действия, обвиняемые напали на них, причинив телесные повреждения. Мужчинам и подростку было предъявлено обвинение по статье о покушении на убийство.