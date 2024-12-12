Суд в Самаре продлил арест фигурантам дела о покушении на депутата Госдумы

САМАРА, 12 дек — РИА Новости. Самарский районный суд Самары продлил арест до 17 января двум уроженцам Таджикистана и Узбекистана, которые являются фигурантами уголовного дела о покушении на депутата Госдумы Михаила Матвеева, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«Арест продлен до 17 января», — сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о мере пресечения в отношении двум фигурантов дела.
Меру пресечения в отношении третьего фигуранта — подростка — в суде и региональном СУСК России не комментируют.
По данным следствия, вечером 18 июля двое уроженцев Узбекистана и Таджикистана, а также 16-летний самарец, находясь на улице в Промышленном районе Самары, вели себя вызывающе и грубо нарушали общественный порядок. Когда депутат ГосдумыМихаил Матвеев и его водитель попытались пресечь противоправные действия, обвиняемые напали на них, причинив телесные повреждения. Мужчинам и подростку было предъявлено обвинение по статье о покушении на убийство.
Матвеев сообщал в своем Telegram-канале, что в результате конфликта получил рассечение кожи головы, а его водитель — перелом ключицы.
В июле во время первого судебного заседания, на котором избирали меру пресечения фигурантам, следователь заявил, что уроженец Таджикистана признал свою причастность к преступлению частично. При этом он отрицал, что у него был умысел убить Матвеева. Остальные фигуранты не признавали вину и отрицали свою причастность к инциденту.