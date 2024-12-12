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В Ростове большое дерево рухнуло на две припаркованные машины

На Металлургической в Ростове рухнуло дерево, потребовалась помощь спасателей.

Источник: Комсомольская правда

На улице Металлургической в Ростове-на-Дону огромное дерево рухнуло на два припаркованных автомобиля. После этого потребовалась помощь городских спасателей, сообщили в управлении по делам ГО и ЧС донской столицы.

Инцидент произошел сегодня, 12 декабря. Вызов поступил в ЕДДС. После этого на место оперативно прибыли специалисты экстренной службы. Они распилили ствол и оттащили в сторону, освободив транспорт. Предварительно, пострадавших нет.

Напомним, в ближайшие дни в Ростове-на-Дону и области ожидаются осадки, гололедица, ветер и метель. Жителям региона во время непогоды советуют держаться подальше от деревьев, ЛЭП, рекламных щитов и дорожных знаков.