В Ростове большое дерево рухнуло на две припаркованные машины

На улице Металлургической в Ростове-на-Дону огромное дерево рухнуло на два припаркованных автомобиля. После этого потребовалась помощь городских спасателей, сообщили в управлении по делам ГО и ЧС донской столицы.
Инцидент произошел сегодня, 12 декабря. Вызов поступил в ЕДДС. После этого на место оперативно прибыли специалисты экстренной службы. Они распилили ствол и оттащили в сторону, освободив транспорт. Предварительно, пострадавших нет.
Напомним, в ближайшие дни в Ростове-на-Дону и области ожидаются осадки, гололедица, ветер и метель. Жителям региона во время непогоды советуют держаться подальше от деревьев, ЛЭП, рекламных щитов и дорожных знаков.