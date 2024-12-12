Тела мужчины и женщины обнаружили в теплотрассе Атырау

По информации портала «Мой город», для установления причин смерти их тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу.
«Они находились в теплотрассе. При первичном осмотре видимых телесных повреждений не обнаружено».
27 ноября за многоэтажным домом одного из жилых комплексов в Атырау обнаружили тела 42-летней женщины и 34-летнего мужчины, передает Zakon.kz.
По информации портала «Мой город», для установления причин смерти их тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу.
«Они находились в теплотрассе. При первичном осмотре видимых телесных повреждений не обнаружено».