Сан-Хосе
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тела мужчины и женщины обнаружили в теплотрассе Атырау

27 ноября за многоэтажным домом одного из жилых комплексов в Атырау обнаружили тела 42-летней женщины и 34-летнего мужчины, передает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По информации портала «Мой город», для установления причин смерти их тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

«Они находились в теплотрассе. При первичном осмотре видимых телесных повреждений не обнаружено».

прокомментировали в Департаменте полиции Атырауской области.