Минчанка взяла 18 тысяч евро на покупку авто другу, проиграла их и пропала

Говорить другу о том, что все деньги она потратила в казино, женщина не стала, она просто перестала выходить на связь с ним. После того как минчанин обратился в милицию, фигурантка вернула всю сумму полностью. Минчанку будут судить за мошенничество в особо крупном размере.