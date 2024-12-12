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Минчанка взяла 18 тысяч евро на покупку авто другу, проиграла их и пропала

Минчанка пообещала другу пригнать авто из-за границы, но спустила в казино все деньги.

Источник: Комсомольская правда

В Минске женщина пообещала знакомому пригнать машину из-за границы, но проиграла все деньги в казино и пропала. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

Так, в милицию обратился 42-летний минчанин, который дал знакомой около 18 тысяч евро. Женщина пообещала другу, что поможет ему купить авто за границей и взяла деньги.

Однако заниматься покупкой автомобиля 32-летняя минчанка не стала. Она просто сделала несколько крупных ставок в онлайн-казино, рассчитывая выиграть, но просто спустила на ставки почти всю сумму.

Говорить другу о том, что все деньги она потратила в казино, женщина не стала, она просто перестала выходить на связь с ним. После того как минчанин обратился в милицию, фигурантка вернула всю сумму полностью. Минчанку будут судить за мошенничество в особо крупном размере.

Еще прохожий вызвал милицию на молодого человека со свертками у жилого дома.

Еще минчанин попал в милицию из-за $5000, подаренных польской бабушкой жены.