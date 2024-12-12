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В Екатеринбурге силовики задержали группировку «Синекаменские» и их главаря

Спецназ в Екатеринбурге задержал членов группировки «Синекаменские».

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге спецназ задержал членов группировки «Синекаменские» и их главаря Бормана. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в ГУ МВД по Свердловской области.

— В рамках профилактического мероприятия сотрудники полиции из подразделения ОБОП УУР ГУ МВД области при силовой поддержке бойцов СОБР региональной Росгвардии доставили с территории вышеназванного микрорайона в дежурную часть шесть граждан, — начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Все мужчины местные жители. Некоторые из них имеют судимости. Часть из них были задержаны на улице, остальные в здании. Оперуполномоченными были обнаружено и изъято травматическое оружие. Его отправили на исследование с целью узнать — участвовало ли оно при совершении преступлений.

Мужчины попытались оказать сопротивление силовикам. Их доставили в полицию, где были установлены личности каждого. После членов группировки отправили домой.