В Екатеринбурге силовики задержали группировку «Синекаменские» и их главаря

Все мужчины местные жители. Некоторые из них имеют судимости. Часть из них были задержаны на улице, остальные в здании. Оперуполномоченными были обнаружено и изъято травматическое оружие. Его отправили на исследование с целью узнать — участвовало ли оно при совершении преступлений.