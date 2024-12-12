В Екатеринбурге силовики задержали группировку «Синекаменские» и их главаря

В Екатеринбурге спецназ задержал членов группировки «Синекаменские» и их главаря Бормана. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в ГУ МВД по Свердловской области.
— В рамках профилактического мероприятия сотрудники полиции из подразделения ОБОП УУР ГУ МВД области при силовой поддержке бойцов СОБР региональной Росгвардии доставили с территории вышеназванного микрорайона в дежурную часть шесть граждан, — начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Все мужчины местные жители. Некоторые из них имеют судимости. Часть из них были задержаны на улице, остальные в здании. Оперуполномоченными были обнаружено и изъято травматическое оружие. Его отправили на исследование с целью узнать — участвовало ли оно при совершении преступлений.
Мужчины попытались оказать сопротивление силовикам. Их доставили в полицию, где были установлены личности каждого. После членов группировки отправили домой.