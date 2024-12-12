На борьбу с обрушившимся на Уфу снегопадом вышли сотни единиц техники

В Уфе сутки метет. На столицу Башкирии обрушился обильный снегопад, который прибавил забот коммунальным службам. Так, на борьбу со стихией сегодня вышли более 200 единиц техники и сотни людей.
— Городские службы работают в усиленном режиме. В уборке задействованы 270 сотрудников и 207 единиц коммунальной техники, — пояснили в мэрии Уфы.
Дворы города убирают еще 89 тракторов, а также более 700 человек. За последние сутки для борьбы с гололедом также было использовано 320 тонн специального вещества.
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