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На бывшего мэра Уфы Сергея Грекова готовилось покушение

В Башкирии предотвращено покушение на экс-мэра Уфы.

Источник: Комсомольская правда

На экс-главу администрации Уфы Сергея Грекова готовилось покушение. Об этом сообщает издание life.ru. По информации СМИ, заказчиком оказался 51-летний мужчина.

Недоброжелатель Грекова нашел исполнителя и даже перечислил ему деньги, однако киллер согласился сотрудничать со следствием. Он указал на заказчика, которого вскоре задержали. Ему могут предъявить обвинение в организации убийства.

Напомним, что Сергей Греков возглавлял столичную мэрию с 2021 по 2022 годы. Он покинул пост по собственному желанию.

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