В Башкирии в жутком массовом ДТП с большегрузами погиб водитель «Тойоты»

ДТП произошло сегодня около 16.00 часов на 44 км автодороги Р-240 подъезд к М-12 (Восток). 40-летний водитель, управляя грузовым автомобилем "КамАЗ (гружёный свеклой), двигаясь со стороны г. Уфы в направлении г. Казани, не справился с управлением и допустил опрокидывание на проезжей части.
Далее 54-летний водитель битумовоза «Вольво», увидев данное ДТП, экстренно притормозил. В этот момент с столкнулась следовавшая позади автомашина «Хендай Солярис». После чего 57-летний водитель грузового автомобиля «МАН», увидев ДТП, останавливается на крайней левой полосе. Сзади в него на большой скорости врезается попутный автомобиль «Тойота Ленд Крузер», под управлением 55-летнего мужчины.
В результате ДТП водитель «Тойоты» от полученных травм скончался на месте происшествия. Двух женщин-пассажиров автомашины «Тойота» и "Хендай доставили машиной скорой медицинской помощи в больницу.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Подробности уточняются.