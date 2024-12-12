В Башкирии в жутком массовом ДТП с большегрузами погиб водитель «Тойоты»

ДТП произошло сегодня около 16.00 часов на 44 км автодороги Р-240 подъезд к М-12 (Восток). 40-летний водитель, управляя грузовым автомобилем "КамАЗ (гружёный свеклой), двигаясь со стороны г. Уфы в направлении г. Казани, не справился с управлением и допустил опрокидывание на проезжей части.