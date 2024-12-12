Стали известны подробности избиения девятиклассника в школе Башкирии

В Стерлитамаке девятиклассник вымогал у ровесника 15 тысяч рублей. Подросток нанес несколько сильных ударов по голове мальчика, когда тот сказал, что у него таких денег. Подробности конфликта рассказали в МВД по РБ.
По информации ведомства, школьники поругались на перемене. Хулиган требует, чтобы его одноклассник отдал ему крупную сумму денег и бьет его, когда он получает отказ, то бьет подростка еще раз. Весь конфликт происходил на глазах у десятков одноклассников, которые снимали происходящее на видео и не вмешивались.
В МВД сообщили, что по факту случившегося начата проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
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