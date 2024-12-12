Стали известны подробности избиения девятиклассника в школе Башкирии

По информации ведомства, школьники поругались на перемене. Хулиган требует, чтобы его одноклассник отдал ему крупную сумму денег и бьет его, когда он получает отказ, то бьет подростка еще раз. Весь конфликт происходил на глазах у десятков одноклассников, которые снимали происходящее на видео и не вмешивались.