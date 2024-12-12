На трассе в Башкирии в массовом ДТП погиб водитель внедорожника

По информации ведомства, днем 12 декабря на 44 км трассы 40-летний мужчина, везший свеклу за рулем «КамАЗ», не справился с управлением и опрокинулся на проезжей части. Увидевший эту картину водитель битумовоза «Вольво» резко затормозил, но в этот момент в него врезается «Хендай Солярис». Через несколько секунд уже массовую аварию замечает мужчина за рулем фуры «МАН» и останавливается на крайней левой полосе, когда в него на высокой скорости сзади врезается «Тойота Ленд Крузер», за рулем которого был 55-летний мужчина. От тяжелых травм он погиб мгновенно.