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Экс-мэр Уфы прокомментировал готовившееся на него покушение

В Башкирии предотвратили покушение на экс-мэра Уфы Сергея Грекова.

Источник: Комсомольская правда

Стали известны подробности заказного убийства, жертвой которого должен был стать бывший мэр Уфы Сергей Греков. Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по РБ, заказчиком расправы оказался житель Ишимбая, который был уверен, что экс-глава столичной администрации причастен к гибели его брата, работавшего у него.

В июне 2024 года мужчина вышел на ранее судимого знакомого и предложил ему за 200 тысяч рублей за то, что тот убьет Грекова. Вместе с деньгами ишимбаец отдал и боеприпасы с оружием. Однако киллер не стал совершать убийство и сообщил о договоренности в полицию.

В декабре этого года мужчина сообщил заказчику, что якобы расправился с Грековым в Москве, после чего жителя Ишимбая задержали. Ему предъявлено обвинение в организации покушения на убийство по найму.

К слову, проверка показала, что смерть брата мужчины не носила криминальный характер.

Сам Сергей Греков заявил, что впервые слышит о произошедшем и с ним все в порядке.

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