Экс-мэр Уфы прокомментировал готовившееся на него покушение

В июне 2024 года мужчина вышел на ранее судимого знакомого и предложил ему за 200 тысяч рублей за то, что тот убьет Грекова. Вместе с деньгами ишимбаец отдал и боеприпасы с оружием. Однако киллер не стал совершать убийство и сообщил о договоренности в полицию.