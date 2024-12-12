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Уфимский сексолог перечислил качества хорошего любовника

Сексолог из Уфы Салахов назвал ключевые качества идеального любовника.

Источник: Комсомольская правда

Уфимский врач-сексолог Артур Салахов рассказал, какие качества выгодно отличают хорошего любовника. По словам медика, есть ряд аспектов, которые помогут улучшить качество интимных отношений.

Так, например, список качеств возглавляют чувствительность и внимание к партнеру. Правильное прочтение невербальных сигналов, проявление заботы и искренний интерес к потребностям партнера являются основой для доверительного общения и взаимопонимания.

Также хорошего любовника отличает эмпатия, умение общаться, самоуверенность и терпеливость. Не последнее место в списке занимает любовь к экспериментам, рассказал Салахов в беседе с UfaTime.ru.

— Готовность попробовать что-то новое поддерживает интерес и разнообразие в отношениях помогает избегать рутины и скуки, — подчеркнул медик.

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