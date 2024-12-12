В Москве арестовали экс-губернатора Рязанской области Любимова

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Любимова Николая Викторовича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) на срок 2 месяца», — сказали в пресс-службе.