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В Москве арестовали экс-губернатора Рязанской области Любимова

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал бывшего губернатора Рязанской области Николая Любимова по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Источник: AP 2024

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Любимова Николая Викторовича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) на срок 2 месяца», — сказали в пресс-службе.