Под суд пойдет житель Ростовской области за убийство жителя Сургута

По данным следствия весной 2017 года мужчина решил навестить знакомого в дачный кооператив недалеко от Сургута. Он поймал попутку, но заплатить водителю не смог. Из-за этого между мужчинами произошел конфликт. На фоне ярости подозреваемый достал карманный нож и несколько раз ударил водителя. От полученных травм тот скончался на месте происшествия.