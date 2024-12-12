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Под суд пойдет житель Ростовской области за убийство жителя Сургута

Ростовчанина будут судить за убийство мужчины в Сургуте.

Источник: Комсомольская правда

Жителя Ростовской области будут судить за убийство жителя Сургута. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Ханты-Мансийскому автономному округу.

По данным следствия весной 2017 года мужчина решил навестить знакомого в дачный кооператив недалеко от Сургута. Он поймал попутку, но заплатить водителю не смог. Из-за этого между мужчинами произошел конфликт. На фоне ярости подозреваемый достал карманный нож и несколько раз ударил водителя. От полученных травм тот скончался на месте происшествия.

Задержать мужчину удалось спустя несколько лет. В отношении него возбудили дело по статье «Убийство». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.