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Фото и видео пожара на улице Тюменской в Новосибирске 12 декабря 2024: публикуем кадры с места ЧП

Очевидцы показали фото и видео пожара на улице Тюменской в Новосибирске.

В четверг в столице Сибири загорелся склад. По информации МЧС, огонь охватил 5 тысяч «квадратов», в здании обрушилась крыша. Данных о пострадавших нет. По словам очевидцев, слышны хлопки. Сибиряки, которые оказались рядом, показали фото и видео пожара на улице Тюменской в Новосибирске 12 декабря 2024:

— Сильно взрывается, дым очень едкий, дышать невозможно дома даже с закрытыми окнами, — рассказала читательница КП-Новосибирск.

Рядом с близлежащими домами летает пепел, говорят местные жители. Как видно на кадрах, которыми с КП-Новосибирск делятся читатели, в небо вздымается густой черный дым.

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