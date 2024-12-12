Фото и видео пожара на улице Тюменской в Новосибирске 12 декабря 2024: публикуем кадры с места ЧП

В четверг в столице Сибири загорелся склад. По информации МЧС, огонь охватил 5 тысяч «квадратов», в здании обрушилась крыша. Данных о пострадавших нет. По словам очевидцев, слышны хлопки. Сибиряки, которые оказались рядом, показали фото и видео пожара на улице Тюменской в Новосибирске 12 декабря 2024: