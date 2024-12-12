Участвовавшего в хищении денег у Рязановой курьера заключили под стражу

Также в прокуратуре отметили, что 4 декабря он по указанию соучастника распечатал присланные ему документы, приехал на улицу Большую Грузинскую, где увидел пострадавшую, описание которой он ранее получил от подельника. Он подошел к женщине, назвал кодовое слово, передал якобы банковские документы и забрал у нее пакет с деньгами в сумме 4 млн рублей, которые затем передал соучастнику. Через некоторое время обвиняемому на банковскую карту поступили 45 тыс. рублей в качестве оплаты за криминальную работу.