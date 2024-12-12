Участвовавшего в хищении денег у Рязановой курьера заключили под стражу

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Суд заключил под стражу мужчину, выполнявшего роль криминального курьера в мошеннической схеме по хищению 4 млн рублей у жительницы Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
В правоохранительных органах сообщили, что речь идет о хищении денег у актрисы Раисы Рязановой.
«36-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении мошенничества. Вину он признал и показал, что такой криминальный заработок ему предложил знакомый, который оплатил ему дорогу из Новосибирска в Москву, сообщив, что в мессенджере ему будут приходить указания, которые надо выполнять за денежное вознаграждение», — говорится в сообщении.
Также в прокуратуре отметили, что 4 декабря он по указанию соучастника распечатал присланные ему документы, приехал на улицу Большую Грузинскую, где увидел пострадавшую, описание которой он ранее получил от подельника. Он подошел к женщине, назвал кодовое слово, передал якобы банковские документы и забрал у нее пакет с деньгами в сумме 4 млн рублей, которые затем передал соучастнику. Через некоторое время обвиняемому на банковскую карту поступили 45 тыс. рублей в качестве оплаты за криминальную работу.
Ранее соучастники обвиняемого позвонили 80-летней москвичке по видеосвязи с использованием технологии подмены изображения и, выдавая себя за сотрудников государственного и правоохранительного органов, убедили ее снять со счета 4 млн рублей и передать их курьеру для внесения якобы на страховую ячейку, что потерпевшая и сделала.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Рязанова стала жертвой мошенников, выманивших у нее 4 млн рублей, после чего она якобы попала в больницу из-за возникших проблем с сердцем.