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В Таганроге под колесами автомобиля едва не погибла 17-летняя девушка

В Таганроге на улице Большой Проспект сбили подростка.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге под колесами автомобиля едва не погибла 17-летняя девушка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. ДТП произошло 12 декабря около 8:12 часов утра.

По предварительной информации ведомства, 53-летняя водитель автомобиля «Лифан Х50» двигалась по улице Большой Проспект. В этот момент на проезжую часть вышла девушка. Водитель не успела вовремя затормозить и сбила пешехода.

В результате ДТП несовершеннолетняя девушка с полученными травмами доставлена в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.