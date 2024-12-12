В Таганроге под колесами автомобиля едва не погибла 17-летняя девушка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. ДТП произошло 12 декабря около 8:12 часов утра.
По предварительной информации ведомства, 53-летняя водитель автомобиля «Лифан Х50» двигалась по улице Большой Проспект. В этот момент на проезжую часть вышла девушка. Водитель не успела вовремя затормозить и сбила пешехода.
В результате ДТП несовершеннолетняя девушка с полученными травмами доставлена в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.