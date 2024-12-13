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Губернатор Свердловской области распорядился помочь семье погибшего шахтера

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил оказать помощь семье погибшего шахтера.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил профильным министерствам помочь специалистам, которые выясняют обстоятельства аварии на шахте Ново-Кальинская.

— Министерству промышленности и Министерству общественной безопасности региона поручено оказать при необходимости помощь специалистам, выясняющим обстоятельства гибели рабочего в шахте, — сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.

Кроме того, губернатор поручил мэру Североуральска Светлане Мироновой оказать помощь семье погибшего, в том числе с организацией похорон.

Напомним, что происшествие случилось утром 12 декабря в поселке Калья на шахте Ново- Кальинской. В результате горно-тектонического удара под завалами оказались двое горняков, один из которых погиб.